Український дует став призером Кубку світу з п'ятиборства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В Астані (Казахстан) завершився фінал Кубка світу із сучасного п’ятиборства, повідомляє УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
Українці Павло Тимощенко та Валерія Пермикіна замкнули трійку лідерів в естафетномі міксі. Вони здобули “бронзу”, зібравши у сумі 1378 очок. Український дует був третім у верховій їзді та фехтуванні, четвертим у стрільбі та в бігу, а також в топ-10 в плаванні.
Зазначимо, що наші п’ятиборці поступилися лиш спортсменам з Італії та Південної Кореї.
Як повідомляв УНН, Тимощенко вигравав “золото” на КС у Єгипті.