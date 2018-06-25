Украинский дуэт стал призером Кубка мира по пятиборью
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Астане (Казахстан) завершился финал Кубка мира по современному пятиборью, сообщает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
Украинцы Павел Тимощенко и Валерия Пермикина замкнули тройку лидеров в естафетноми миксе. Они получили “бронзу”, собрав в сумме 1378 очков. Украинский дуэт был третьим в верховой езде и фехтовании, четвертым в стрельбе и в беге, а также в топ-10 в плавании.
Отметим, что наши пятиборцы уступили лишь спортсменам из Италии и Южной Кореи.
Как сообщал УНН, Тимощенко выигрывал “золото” на КС в Египте.