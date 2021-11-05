Український боксер пробився до фіналу чемпіонату світу у Белграді

Що відомо

У попередньому матчі із “ЦСКА” луганці заробили свої перші очки в турнірі, сьогодні ж поповнили баланс ще трьома балами.



Деталі

Гості намагалися задавати грі інтенсивного характеру завдяки застосуванню середніх та довгих передач, високо зустрічали суперника. Луганці прийняли виклик, і поєдинок проходив у високому темпі, з великою кількістю єдиноборств. Але при цьому, як не дивно, зі створенням гольових моментів були складнощі. “ЦСКА” в першому таймі міг записати до активу лише кілька ударів із чималої відстані, у “Зорі” по воротах небезпечно пробивав Фаворов після прострілу Аллах’яра, влучивши у голкіпера. І по перерві в діях футболістів спостерігалося чимало браку.

Серйозної помилки припустився Хомченовський, який втратив м’яч поблизу своїх воріт, але гравці “ЦСКА”, опинившись удвох проти одного захисника, примудрилися потрапити в офсайд. Загалом у другому таймі гості атакували більше, але відзначитися голом їм не вдалося. Натомість “Зоря”, витримавши тиск, наприкінці гри забила. Шахаб відібрав м’яч у Лама, пройшов до штрафного й сам завдав разючого удару. А в компенсований час Аллах’яр із передачі Шахаба, завершуючи контратаку, забив другий м’яч. 2:0, і луганці зберігають шанси на вихід із групи.

Доповнення

В іншій баталії квартету “Рома” прийматиме “Буде-Глімт”. Італійці, як і “Зоря” мають по 6 очок, а “Буде-Глімт” — 7.