Український альпініст загинув у російських горах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Альпініст-одинак з України зірвався зі скелі в Черекському районі Кабардино-Балкарії (Кавказ, Росія). Про це повідомило МНС Росії, передає УНН з посиланням на Кавказький Вузол.
За даними відомства, інформація про падіння альпініста надійшла вчора 15.40 за київським часом.
"На горі Малий Укью на висоті 3800 метрів при проходженні по маршруту зірвався зі скелі зареєстрований альпініст-одинак з України, 1984 року народження", - йдеться в сьогоднішньому повідомленні на сайті головного управління МНС Росії по Кабардино-Балкарії.
Згідно з повідомленням, на місце події на комерційному вертольоті вилетіли троє рятувальників.
"До 16.14 за київським часом пошуково-рятувальні роботи в Черекському районі були завершені. Тіло загиблого альпініста було евакуйовано на вертольоті в селище Кашхатау і передано слідчо-оперативній групі", - уточнило МНС.
Нагадаємо, грузинські рятувальники на шостий день після початку пошукових робіт зуміли дістатися до тіла українського альпініста, який загинув під час сходження на гору Тетнулді в Сванетії.