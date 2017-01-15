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Українським бібліотекам запропонували попіл непроданої книги

Українським бібліотекам запропонували попіл непроданої книги

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Письменник Євген Мінко і фотограф Валерій Мілосердов надіслали українським бібліотекам рештки власної спаленої книжки “Я, Анна Чиллаґ”, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

Автори пояснюють це тим, що “сучасний світ не передбачає існування книг як матеріальних об’єктів”.

Книжка “Я, Анна Чиллаґ” розповідає про торгову марку засобів для догляду за волоссям, який рекламувався у всіх газетах Європи на початку ХХ століття. Видання вийшло у листопаді 2016 року. Презентацію книги перетворили на перформанс, спаливши всі примірники, що не продалися.

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Так, протягом грудня у київському просторі IZONE проходила виставка, до експозиції якої увійшли фотографії та відео з акції спалення та попіл з місця багаття у колбах. Коли виставка завершилась, Мінко і Мілосердов роздіслали цей попіл у конвертах разом із супроводжувальним листом до Національної бібліотеки ім. В. Вернадського, Парламентської бібліотеки і Національного музею літератури.

“Змістовна цінність книг у час електронних форматів є нульовою. З точки зору економічних перспектив книгорозповсюдження сподіватись можна лише на фізіологічні (близькі до наркотичної залежності) звички окремих читачів, які отримують насолоду від дотику до поліграфії чи вдихання її хімічних ароматів. А утримування власної бібліотеки стає все менш можливим через умови ринку нерухомості, примушує до постійної зміни своєї дислокації та проживання у суттєво обмеженому просторі”, — написали автори у листі.

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