Украинским библиотекам предложили пепел непроданной книги
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Писатель Евгений Минко и фотограф Валерий Милосердов прислали украинским библиотекам остатки собственной сожженной книги "Я, Анна Чиллаґ", передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Авторы объясняют это тем, что "современный мир не предусматривает существования книг как материальных объектов".
Книга "Я, Анна Чиллаґ" рассказывает о торговой марке средств для ухода за волосами, которая рекламировалась во всех газетах Европы в начале ХХ века. Издание вышло в ноябре 2016 года. Презентацию книги превратили в перформанс, спалив все экземпляры, которые не продались.
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Так, в течение декабря в киевском пространстве IZONE проходила выставка, в экспозицию которой вошли фотографии и видео с акции сожжения и пепел с места костра в колбах. Когда выставка завершилась, Минко и Милосердов разослали этот пепел в конвертах вместе с сопроводительным письмом в Национальную библиотеку им. В. Вернадского, Парламентскую библиотеку и Национальный музей литературы.
"Содержательная ценность книг в ходе электронных форматов является нулевой. С точки зрения экономических перспектив книгораспространения надеяться можно только на физиологические (близкие к наркотической зависимости) привычки отдельных читателей, получающих удовольствие от прикосновения к полиграфии или вдыхания ее химических ароматов. А содержание собственной библиотеки становится все менее возможным из-за условий рынка недвижимости, который принуждает к постоянному изменению своей дислокации и проживанию в существенно ограниченном пространстве ", - написали авторы в письме.