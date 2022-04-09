Українські військові в Маріуполі стримують 10 тис. окупантів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українським захисникам Маріуполя протистоять 10 тис. російських окупантів, тому якщо місто вдасться втримати, - рашисти не зможуть піти на схід України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Стоїть Маріуполь. Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові, потужні, міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Для них це велике випробування і для нашої держави. Навколо них сьогодні 10 тис. російських військових", - сказав Зеленський.
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За його словами, якщо українські військові втримають Маріуполь, то ті 10 тис. російських окупантів там залишаться й не підуть на схід України.
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Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що у заблокованому російськими окупантами Маріуполі наразі складна ситуація. Тривають вуличні бої.