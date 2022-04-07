Ситуація в Маріуполі складна, тривають вуличні бої – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У заблокованому російськими окупантами Маріуполі наразі складна ситуація. Тривають вуличні бої. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, пише УНН.
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"Ситуація в Маріуполі наразі складна. Водночас місто тримається. Станом на сьогодні там майорить український прапор. Тривають вуличні бої. Місто зазнало дуже величезних руйнувань в наслідок артилерійських та авіаційних ударів з боку противника", - сказав Мотузяник.
Деталі
Він наголосив, що місто взяло на себе один з головних ударів окупантів.
"Наші захисники мужньо й героїчно там обороняються. Саме завдяки цьому героїзму нам вдалося досягти успіхів на багатьох напрямках де окупанти наступали", - зазначив Мотузяник.
Доповнення
У Маріуполі, за даними міськради, зруйновано 90% житлових будинків.
Додамо
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що російські окупанти нарощують геноцид українського народу в Маріуполі.
У заблокованому російськими окупантами Маріуполі в нелюдських умовах продовжує перебувати 130 тисяч цивільних.