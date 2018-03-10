Українські націоналісти пообіцяли блокувати російські дипустанови на виборах президента РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. ВО “Свобода”, “Правий сектор” і “Національний корпус” обіцяють блокувати російські дипломатичні установи в Україні 18 березня у день виборів президента РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook написали активісти ВО “Свобода”, передає УНН.
“Об’єднані сили націоналістів — "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" — не допустять в Україні голосування за президента Московії. 18 березня 2018 року на Московії обиратимуть президента, точніше — переобиратимуть на новий термін Владіміра Путіна. У цей день — в четверту річницю анексії Криму — в дипломатичних представництвах держави-агресора в Україні (у Києві, Харкові, Одесі та Львові) з 8:00 до 20:00 Москва планує провести голосування... Українські націоналісти вважають це неприпустимим з позицій здорового глузду і моралі, адже Кремль проводитиме так звані вибори свого президента також на території анексованого Криму та окупованого Донбасу. Саме тому українські націоналісти не допустять в Україні голосування за президента Московії”, — йдеться у повідомленні.
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За словами його авторів, акція триватиме біля всіх дипустанов Росії в України з початку і до кінця голосування.
Нагадаємо, у 2014 році Російська Федерація анексувала АР Крим, взявши її до свого складу 18 березня.