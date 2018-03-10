Украинские националисты пообещали блокировать российские диппредставительства на выборах президента РФ

"Объединенные силы националистов - "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус" - не допустят в Украине голосования за президента Московии. 18 марта 2018 года на Московии будут избирать президента, точнее - переизбирать на новый срок Владимира Путина. В этот день - в четвертую годовщину аннексии Крыма - в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование ... Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии", - говорится в сообщении.

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По словам его авторов, акция продлится около всех дипучреждений России в Украине с начала и до конца голосования.

Напомним, в 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым, включив его в свой состав 18 марта.