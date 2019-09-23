Українські аграрії зібрали уже 70% зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Україні під час нинішньої жнивної кампанії зібрано 70% зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
"Станом на 23 вересня українські аграрії провели збиральні роботи на площі 10,8 млн га, або 70% до прогнозу та намолотили 43,3 млн тонн зернових та зернобобових культур при середній врожайності 40,3 ц/га", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, намолочено:
-
- кукурудзи – 3,6 млн тонн з площі 600 тис. га, або 12% до прогнозу;
-
- гречки – 68 тис. тонн з площі 51 тис. га, або 76% до прогнозу;
-
- проса – 133 тис. тонн з 71 тис. га, або 79% до прогнозу.
-
Крім того, соняшнику обмолочено на площі 3,7 млн га, або 63% та зібрано 8,3 млн тонн зерна при середній урожайності 22,6 ц/га. Сої обмолочено на площі 742 тис. га, або 47% до прогнозу та зібрано 1,7 млн га зерна при середній урожайності 23,0 ц/га. Цукрових буряків зібрано 990 тис. тонн з площі 22 тис. га, або 10% до прогнозу при середній урожайності 450 ц/га.
Найбільший вал зерна намолотили аграрії у Одеській, Запорізькій і Харківській – по 3,2 млн тонн, Дніпропетровській – 3,0 млн тонн, Миколаївській – 2,8 млн тонн областях.
Щодо проведення осінньої посівної кампанії, то на цю дату озимими зерновими засіяно 2 млн га площі, або 30% до прогнозу, з них посіяно:
-
- озимої пшениці – 1,9 млн га, або 30% до прогнозу;
-
- жита – 61 тис. га, або 50% до прогнозу;
-
- озимого ячменю – 84 тис. га, або 9% до прогнозу.
-
Нагадаємо, Україна відправила на експорт вже понад 11 млн тонн зерна.