Українська тенісистка М.Костюк вийшла до чвертьфіналу юніорського Australian Open

У матчі третього раунду 14-річна киянка, посіяна під 11 номером, за 1 годину 54 хвилини переграла шосту ракетку турніру 17-річну Джоді-Анну Беррадж – 6:7 (5), 6:1, 6:4.

Зазначається, що за вихід у півфінал українка посперечається з 16-річною представницею Тайваню Еньшуо Ліан.