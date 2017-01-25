Украинская теннисистка М.Костюк вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) среди юниоров, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче третьего раунда 14-летняя киевлянка, посеянная под 11 номером, за 1 час 54 минуты переиграла шестую ракетку турнира 17-летнюю Джоди-Анну Беррадж - 6: 7 (5), 6: 1, 6: 4.
Отмечается, что за выход в полуфинал украинка поспорит с 16-летней представительницей Тайваня Еньшуо Лиан.