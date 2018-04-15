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Українська гімнастка Нікольченко виборола "срібло" на етапі Кубка світу

Українська гімнастка Нікольченко виборола "срібло" на етапі Кубка світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Українська художня гімнастка Влада Нікольченко виборола срібну медаль у фінальних змаганнях з булавами на етапі Кубка світу в італійському Пезаро, передає УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Українська гімнастка отримала за виступ з булавами 18,45 балу та посіла другу сходинку на п'єдесталі. Золото виборола ізраїльська спортсменка Ліной Ашрам (19,35). Бронза - у болгарки Катрін Тасєвої (18,25).

Титуловані російські гімнастки Діна та Аріна Аверіни посіли лише четверте і п'яте місце відповідно.

Зазначимо, українка Нікольченко на Кубку світу в Пезаро посіла у багатоборстві 13-е місце та кваліфікувалася у два фінали з чотирьох - з м'ячем та булавами. У фінальних вправах з м'ячем гімнастка посіла останнє, восьме місце з оцінкою 16,0.

Як повідомляв УНН, українські гімнастки завоювали медалі на етапі Гран-Прі у Франції.

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