Украинская гимнастка Никольченко завоевала "серебро" на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинская художественная гимнастка Влада Никольченко завоевала серебряную медаль в финальных соревнованиях с булавами на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, передает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
Украинская гимнастка получила за выступление с булавами 18,45 балла и заняла второе место на пьедестале. Золото завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам (19,35). Бронза - у болгарки Катрин Тасевой (18,25).
Титулованные российские гимнастки Дина и Арина Аверины заняли лишь четвертое и пятое место соответственно.
Отметим, украинка Никольченко на Кубке мира в Пезаро заняла в многоборье 13-е место и квалифицировалась в два финала из четырех - с мячом и булавами. В финальных упражнениях с мячом гимнастка заняла последнее, восьмое место с оценкой 16,0.
Как сообщал УНН, украинские гимнастки завоевали медали на этапе Гран-При во Франции.