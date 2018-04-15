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Украинская гимнастка Никольченко завоевала "серебро" на этапе Кубка мира

Украинская гимнастка Никольченко завоевала "серебро" на этапе Кубка мира

Киев  •  УНН

 • 15779 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинская художественная гимнастка Влада Никольченко завоевала серебряную медаль в финальных соревнованиях с булавами на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, передает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Украинская гимнастка получила за выступление с булавами 18,45 балла и заняла второе место на пьедестале. Золото завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам (19,35). Бронза - у болгарки Катрин Тасевой (18,25).

Титулованные российские гимнастки Дина и Арина Аверины заняли лишь четвертое и пятое место соответственно.

Отметим, украинка Никольченко на Кубке мира в Пезаро заняла в многоборье 13-е место и квалифицировалась в два финала из четырех - с мячом и булавами. В финальных упражнениях с мячом гимнастка заняла последнее, восьмое место с оценкой 16,0.

Как сообщал УНН, украинские гимнастки завоевали медали на этапе Гран-При во Франции.

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