Українська діаспора закликала МВФ відмовитися від вимоги підвищення ціни на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент Світового конгресу українців Євген Чолій надіслав лист до директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, у якому закликав МВФ переглянути вимоги щодо підвищення тарифу на газ для населення в Україні для надання наступного фінансового траншу. Про це йдеться в оприлюдненій СКУ заяві, передає УНН.
У цьому листі президент СКУ наголосив, що, "попри триваючу російську агресію та пов'язані з цим економічні труднощі, Україна продовжує амбітну програму реформ, намагаючись запобігти подальшому погіршенню рівня життя населення".
"Призупинення наступного фінансового траншу МВФ поставить під загрозу досить крихку соціально-економічну ситуацію в Україні, негативно вплине на програму реформ та створить економічну невизначеність. Зважаючи на вищесказане, СКУ закликає МВФ відмовитися від своєї вимоги щодо підвищення тарифу на газ українським домогосподарствам для надання наступного фінансового траншу МВФ. Надання наступного фінансового траншу МВФ сприятиме подальшим реформам на користь українського народу та забезпечить швидше зростання ВВП", - заявив президент СКУ.
Нагадаємо, минулого тижня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна вже рік веде перемовини з МВФ щодо ціни на газ.
Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що приїзд до України місії МВФ залежить від вирішення двох питань: внесення поправок до закону про Антикорупційний суд та узгодження питання підвищення ціни на газ.