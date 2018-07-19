Украинская диаспора призвала МВФ отказаться от требования повышения цены на газ

В этом письме президент ВКУ отметил, что, "несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и связанные с этим экономические трудности, Украина продолжает амбициозную программу реформ, пытаясь предотвратить дальнейшее ухудшение уровня жизни населения".

"Приостановка следующего финансового транша МВФ поставит под угрозу достаточно хрупкую социально-экономическую ситуацию в Украине, негативно повлияет на программу реформ и создаст экономическую неопределенность. Учитывая вышесказанное, ВКУ призывает МВФ отказаться от своего требования по повышению тарифа на газ украинским домохозяйствам для предоставления следующего финансового транша МВФ. Предоставление следующего финансового транша МВФ будет способствовать дальнейшим реформам в интересах украинского народа и обеспечит более быстрый рост ВВП", - заявил президент ВКУ.

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина уже год ведет переговоры с МВФ о цене на газ.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что приезд в Украину миссии МВФ зависит от решения двух вопросов: внесения поправок в закон об Антикоррупционном суде и согласование вопроса повышения цены на газ.