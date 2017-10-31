Українська бригада арбітрів отримала призначення на поєдинок Ліги Європи

У баталії між голландським клубом "Вітесс" та бельгійським "Зульте Варегем", яка пройде 2-го листопада, Арановському допомагатимуть асистенти Олександр Войтюк та Сергій Беккер. Додаткові асистенти − Сергій Бойко та Анатолій Абдула. Четвертий арбітр − Семен Шлончак.

Зазначимо, що функції спостерігача арбітражу покладено на Шмуеля Штеіфа з Ізраїлю.

Нагадаємо, що Арановський отримував призначення на матч відбіркового циклу до ЧС-2018.