Украинская бригада арбитров получила назначение на поединок Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Бригада украинских арбитров во главе с Евгением Арановским проведет встречу 4-го тура группового этапа Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на Комитет арбитров ФФУ.
В баталии между голландским клубом “Витесс” и бельгийским “Зульте Варегем”, которая пройдет 2 ноября, Арановскому будут помогать ассистенты Александр Войтюк и Сергей Беккер. Дополнительные ассистенты — Сергей Бойко и Анатолий Абдула. Четвертый арбитр — Семен Шлончак.
Отметим, что функции наблюдателя арбитража возложено на Шмуэля Штеифа из Израиля.
Напомним, что Арановський получал назначения на матч отборочного цикла к ЧМ-2018.