Украинская бригада арбитров получила назначение на поединок Лиги Европы

В баталии между голландским клубом “Витесс” и бельгийским “Зульте Варегем”, которая пройдет 2 ноября, Арановскому будут помогать ассистенты Александр Войтюк и Сергей Беккер. Дополнительные ассистенты — Сергей Бойко и Анатолий Абдула. Четвертый арбитр — Семен Шлончак.

Отметим, что функции наблюдателя арбитража возложено на Шмуэля Штеифа из Израиля.

Напомним, что Арановський получал назначения на матч отборочного цикла к ЧМ-2018.