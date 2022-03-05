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Українська армія знищила російської військової техніки на понад 3 млрд доларів - Forbes

Українська армія знищила російської військової техніки на понад 3 млрд доларів - Forbes

Київ • УНН

 • 167472 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Трохи більше ніж за тиждень українська армія знищила російської військової техніки щонайменше на 331 млрд рублів – або більш ніж 3 млрд долларів США. Таку оцінку наводить українська редакція Forbes, пише УНН.

Деталі

Так, за даними Генштабу ЗСУ, з початку війни 24 лютого станом на 4 березня українська армія знищила 1902 одиниці ворожої техніки.

Серед цієї техніки 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Forbes оцінює вартість усієї втраченої РФ техніки у війні з Україною у 3 млрд дол. У рублях це – 331,2 млрд рублів.

Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1 млрд дол., а ББМ – 0,6 млрд дол., літаки та гелікоптери разом – 1,1 млрд дол.

Це приблизна вартість; Forbes брав вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – 4 млн дол., за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

Поки що невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн дол., Су-30 – 33 млн дол., Су-34 – 36 млн дол. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Вальковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн дол.

Додамо

Станом на ранок субботи втрати противника суттєво зросли. Так, зокрема, окупанти втратили вже 269 танків, 39 гелікоптерів та 40 літаків.

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