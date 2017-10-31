Україна збільшила добовий відбір газу з ПСГ до 14,6 млн куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 жовтня зменшився до 16,900 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 14,61 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 29 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 18,84 млн куб. м, з Угорщини - 12,43 млн куб. м, з Польщі - 4,31 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 54%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.