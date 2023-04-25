Україна закликає до глобального тиску на росію через "зернову угоду"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Пропозиція голови ООН Антоніу Гутерреша про покращення та продовження угоди про безпечний чорноморський експорт українського зерна може мати успіх лише в тому випадку, якщо міжнародне співтовариство колективно чинитиме тиск на росію, заявив у вівторок радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters, передає УНН.
Генеральний секретар ООН Гутерреш у листі до президента росії виклав пропозиції щодо "шляху вперед, спрямованого на покращення, продовження та розширення" угоди.
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"Абсолютно виправдана ініціатива Гутерреша може мати успіх лише у разі колективного тиску міжнародної спільноти на росію", - заявив Михайло Подоляк у письмовому коментарі Reuters.
"Україна, зі свого боку, продовжить дотримуватися домовленостей з Туреччиною та ООН і продовжить доставляти зернові вантажі до місця призначення, вирішуючи проблему глобального продовольчого постачання", - додав він.
Подоляк також спростував твердження міноборони росії про те, що Київ намагався атакувати його кораблі у Чорному морі, що, за його словами, загрожувало перспективам продовження угоди щодо експорту зерна.
Раніше
кремль заявив у вівторок, що глобальний дефіцит продовольства насамперед не пов'язаний із відсутністю на ринку російського та українського зерна.
Він також підтвердив свою позицію про те, що положення щодо експорту російського зерна не виконувались належним чином.
москва дала зрозуміти, що не допустить, щоб зернова ініціатива тривала після 18 травня, оскільки, за її словами, список вимог до її експорту не був виконаний.