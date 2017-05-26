Україна заборгувала ВООЗ 26 млн грн членських внесків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. України заборгувала Всесвітній організації охорони здоров'я 26 млн доларів США. Таку інформацію під час години запитань до уряду підтвердив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
В.Гройсман, відповідаючи на питання про борг перед ВООЗ у 26 млн доларів протягом 2014-2016 років, підтвердив таку інформацію.
"Так, мені цю інформацію щойно підтвердила в.о. міністра охорони здоров'я. А знаєте чим це визвано? Банальною справою, що в 2014 році після "хазяйновитих" управлінців на державному рахунку України було 108 тис. грн", - повідомив Прем'єр.
Нагадаємо, Україна виступила проти обрання представника РФ президентом асамблеї ВООЗ.