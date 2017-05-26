Украина задолжала ВОЗ 26 млн грн членских взносов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Украина задолжала Всемирной организации здравоохранения 26 млн долларов США. Такую информацию во время часа вопросов к правительству подтвердил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
В.Гройсман, отвечая на вопрос о долге перед ВОЗ в 26 млн долларов в течение 2014-2016 годов, подтвердил эту информацию.
"Да, мне эту информацию только подтвердила и.о. министра здравоохранения. А знаете, чем это вызвано? Банальной делом, что в 2014 году после "хозяйственных" управленцев на государственном счете Украины было 108 тыс. грн", - сообщил Премьер.
Напомним, Украина выступила против избрания представителя РФ президентом ассамблеи ВОЗ.