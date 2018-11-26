Україна виробляє все менше легальної горілки - статистика

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У cічні-жовтні поточного року, порівняно із аналогічним періодом минулого року, виробництво горілки в Україні скоротилося на 3,5% - до 10 млн 420 тис. дал. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

Поряд з цим, за рік Україна наростила виробництво коньяку та бренді - на 4,5%. Зокрема, у січні-жовтні було вироблено 1 млн 754 тис. дал. відповідної продукції.

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Також було зафіксовано збільшення виробництва лікерів. У січні-жовтні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, виробництво лікерів зросло на 20,1% - до 6 млн 76 тис. дал.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя.

Нагадаємо, як писав УНН, колишні бізнес-партнери Medoff спробували привласнити і перепродати бренд через офшори.

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