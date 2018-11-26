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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103804 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

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Украина производит все меньше легальной водки - статистика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В января-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство водки в Украине сократилось на 3,5% - до 10 млн 420 тыс. дал. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

Наряду с этим, за год Украина нарастила производство коньяка и бренди - на 4,5%. В частности, в январе-октябре было произведено 1 млн 754 тыс. дал. соответствующей продукции.

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Также было зафиксировано увеличение производства ликеров. В январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство ликеров выросло на 20,1% - до 6 млн 76 тыс. дал.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя.

Напомним, как писал УНН, бывшие бизнес-партнеры Medoff попытались присвоить и перепродать бренд через оффшоры.

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