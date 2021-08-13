Україна відправить військовослужбовців до Боснії та Герцеговини

Цитата

“Постановляю направити національний персонал (із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в операції ЄС „Алтея“ у Боснії і Герцеговині”, — йдеться в тексті указу № 358/2021.

Деталі

В Офісі президента зазначили, що участь українських військових в операції “Алтея” сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною та ЄС, державами — членами ЄС, а також всебічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України.

Додамо

Операція “Алтея” започаткована 2 грудня 2004 року на підставі рішення Ради Європейського Союзу та Резолюції Ради Безпеки ООН від 22 листопада 2004 року № 1575.

15 липня Президент Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.