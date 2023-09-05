Україна відповіла на нові антисемітські закиди путіна на адресу Зеленського

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“Людина, яка не користується телефоном чи комп’ютером, закликає подивитися, що „пишуть євреї в Інтернеті про президента Зеленського“ як виправдання військових злочинів Росії в Україні. Знову людина, яка свідомо віддає наказ ракетно атакувати чужу країну, масово вбивати, ґвалтувати, викрадати дітей, знищувати міста й села, пропонує нове виправдання своїй внутрішній неадекватності. Окрім чергової цинічної спроби використати історичну тему Голокосту як вітрину для виправдання сучасних російських нацистських практик їх послідовником-фашистом Ільїним, хочу звернути увагу на інше. Це ще одне підтвердження того, що російський президент живе у своєму власному світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності. Це означає, що він абсолютно недієздатний і з ним неможливо домовитися”, — написав Подоляк.

Він додав, що путін не є раціональним актором, який вартий інвестицій у довгострокові партнерства: це має бути зрозуміло гравцям у всіх частинах світу. І так, Близький Схід також повинен позбутися своїх ілюзій і нарешті усвідомити, що фашизм реанімований у російській обгортці.

До відповіді диктатору доєднались і у МЗС України. Міністерство закликало світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента.

“Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт.

Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою”, — написав речник МЗС Олег Ніколенко.

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Президент країни-терористки володимир путін заявив, що "вважає огидним, що президент України Володимир Зеленський, який є етнічним євреєм, допускає героїзацію нацизму в Україні".