Украина ответила на новые антисемитские заявления путина в адрес Зеленского

Детали

“Человек, который не пользуется телефоном или компьютером призывает посмотреть, что „пишут евреи в Интернете о президенте Зеленском“ как оправдание военных преступлений россии в Украине. Опять человек, сознательно отдающий приказ ракетно атаковать чужую страну, массово убивать, насиловать, похищать детей, уничтожать города и села, предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности. Кроме очередной циничной попытки использовать историческую тему Холокоста как витрину для оправдания современных российских нацистских практик их последователем-фашистом Ильиным, хочу обратить внимание на другое. Это еще одно подтверждение того, что российский президент живет в своем собственном мире, искусственном пузыре, изолированном от реальности. Это означает, что он абсолютно недееспособен и с им невозможно договориться”, — написал Подоляк.

Он добавил, что путин не является рациональным актором, который стоит инвестиций в долгосрочные партнерства: это должно быть понятно игрокам в всех частях мира. И да, Ближний Восток также должен избавиться от своих иллюзий и наконец осознать, что фашизм реанимирован в русской обертке.

К ответу диктатору присоединились и в МИД Украины. Министерство призвало мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента.

“Хроническая фиксация путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит.

Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку”, — написал спикер МИД Олег Николенко.

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Ранее

Президент страны-террористки владимир путин заявил, что "считает отвратительным, что президент Украины Владимир Зеленский, который является этническим евреем, допускает героизацию нацизма в Украине".