Україна в суботу приєднається до акції “Година землі”

“У найближчу суботу ми разом зі світом приєднуємося до такої акції як "Година землі“ і закликаємо всіх 25 березня, в суботу, з 20.30 до 21.30 вимкнути світло заради природи. Акція має на меті привернути увагу громадськості до зміни клімату”, — повідомила І.Миронова.

Як повідомляв УНН, в Україні запустять “Еко-мапу”.