Україна в суботу приєднається до акції “Година землі”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Україна в суботу приєднається до міжнародної акції “Година землі”, під час якої українці вимкнуть світло в усіх куточках країни. Про це під час прес-конференції повідомила координатор проекту "Разом за природу“ Ірина Миронова, передає УНН.
“У найближчу суботу ми разом зі світом приєднуємося до такої акції як "Година землі“ і закликаємо всіх 25 березня, в суботу, з 20.30 до 21.30 вимкнути світло заради природи. Акція має на меті привернути увагу громадськості до зміни клімату”, — повідомила І.Миронова.
Як повідомляв УНН, в Україні запустять “Еко-мапу”.