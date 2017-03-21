Украина в субботу присоединится к акции "Час Земли"

КИЕВ. 21 марта. УНН. Украина в субботу присоединится к международной акции "Час земли", во время которой украинцы выключат свет во всех уголках страны. Об этом во время пресс-конференции сообщила координатор проекта "Вместе за природу" Ирина Миронова, передает УНН.