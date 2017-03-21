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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина в субботу присоединится к акции "Час Земли"

Украина в субботу присоединится к акции "Час Земли"

Киев • УНН

 • 9714 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Украина в субботу присоединится к международной акции "Час земли", во время которой украинцы выключат свет во всех уголках страны. Об этом во время пресс-конференции сообщила координатор проекта "Вместе за природу" Ирина Миронова, передает УНН.

"В ближайшую субботу мы вместе с миром присоединяемся к такой акции как "Час земли" и призываем всех 25 марта, в субботу, с 20:30 до 21:30 выключить свет ради природы. Акция имеет целью привлечь внимание общественности к изменению климата", - сообщила И.Миронова.

Как сообщал УНН, в Украине запустят "Эко-карту".

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