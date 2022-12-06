Україна та Молдова домовилися про співпрацю щодо ППО

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"Вдячний за візит прем’єр-міністерці Наталії Гаврилиці. Постійна комунікація між Молдовою та Україною робить нас сильнішими… Домовилися співпрацювати в питаннях ППО, покращити прикордонний контроль та підтримувати співпрацю й діалог у питаннях миру та безпеки в Придністровському районі Молдови", – написав Шмигаль уTelegram.

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Він також додав, що під час зустрічі з прем’єркою Молдови сторони досягли низки важливих домовленостей.

Зокрема, погоджено продовжувати знімати адміністративні та процедурні бар’єри для вільного руху людей і товарів. Також сторони розраховують до середини 2023 року підписати угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні. Активізовується формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Домовлено також про утворення двосторонньої робочої групи для координації інтеграції України та Молдови до ЄС.

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Прем’єр-міністр також повідомив, що в Молдові транслюватимуть національний марафон “Єдині новини”.