Украина и Молдова договорились о сотрудничестве относительно ПВО

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"Благодарен за визит премьер-министру Наталие Гаврилице. Постоянная коммуникация между Молдовой и Украиной делает нас сильнее… Договорились сотрудничать в вопросах ПВО, улучшить пограничный контроль и поддерживать сотрудничество и диалог в вопросах мира и безопасности в Приднестровском районе Молдовы", – написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Он также добавил, что во время встречи с премьером Молдовы стороны достигли ряда важных договоренностей.

В частности, согласовано продолжать снимать административные и процедурные барьеры для свободного движения людей и товаров. Также стороны рассчитывают до середины 2023 подписать соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе. Активизируется формат диалога в треугольнике Украина-Молдова-Румыния. Договорено также об образовании двусторонней рабочей группы по координации интеграции Украины и Молдовы в ЕС.

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Премьер-министр также сообщил, что в Молдове будут транслировать национальный марафон “Единые новости”.