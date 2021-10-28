Україна та Франція готуються до взаємного визнання посвідчень водія та посилюють співпрацю у сфері кібербезпеки

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Денис Монастирський та Жеральд Дерманен відмітили високий рівень українсько-французького поліцейського співробітництва. Нещодавно правоохоронці обох країн провели спільну операцію по відпрацюванню міжнародної злочинної групи, яка займалася торгівлею людьми з метою проституції. В результаті узгоджених дій вдалося звільнити близько 40 громадянок України.

Україна і Франція активно взаємодіють у рамках Інтерполу та Європолу. Наразі в Європолі професійно діє спільна група фахівців з Франції, України і Норвегії, які борються з кіберзлочинністю.

Також під час зустрічі, сторони домовились відновити практику тісної взаємодії між Нацгвардією України і жандармерією Франції. Французька сторона готова надавати найширшу дорадчу підтримку, а також ділитися досвідом, зокрема, у проведенні рятувальних операцій із залученням гелікоптерів.

Міністри наголосили на необхідності оновлення договірно-правової бази відносин, зокрема, підготовці нової базової угоди замість чинної міжурядової про співробітництво у правоохоронній сфері, яка була підписана ще в 1998 році.

Жеральд Дерманен запевнив у готовності повернутися до переговорного процесу щодо проекту угоди про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. З цією метою вже найближчим часом в Україну прибуде експертна місія МВС Франції.

Міністри відзначили спільне бачення і усвідомлення сучасних викликів та домовились об’єднати зусилля для протидії загрозам.

Денис Монастирський запросив французького колегу здійснити візит в Україну наступного року, щоб мати можливість самостійно ознайомитись з потенціалом українських сил цивільної безпеки.