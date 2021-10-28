Украина и Франция готовятся к взаимному признанию водительских прав и усиливают сотрудничество в сфере кибербезопасности

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Денис Монастырский и Жеральд Дерманен отметили высокий уровень украино-французского полицейского сотрудничества. Недавно правоохранители обеих стран провели совместную операцию по отработке международной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми в целях проституции. В результате согласованных действий удалось освободить около 40 гражданок Украины.

Украина и Франция активно взаимодействуют в рамках Интерпола и Европола. В настоящее время в Европоле профессионально действует общая группа специалистов из Франции, Украины и Норвегии, борющихся с киберпреступностью.

Также во время встречи стороны договорились возобновить практику тесного взаимодействия между Нацгвардией Украины и жандармерией Франции. Французская сторона готова оказывать широчайшую совещательную поддержку, а также делиться опытом, в частности, в проведении спасательных операций с привлечением вертолетов.

Министры отметили необходимость обновления договорно-правовой базы отношений, в частности, подготовки нового базового соглашения вместо действующего межправительственного о сотрудничестве в правоохранительной сфере, которое было подписано еще в 1998 году.

Жеральд Дерманен заверил в готовности вернуться в переговорный процесс по проекту соглашения о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. С этой целью в ближайшее время в Украину прибудет экспертная миссия МВД Франции.

Министры отметили общее видение и осознание современных вызовов и договорились объединить усилия по противодействию угрозам.

Денис Монастырский пригласил французского коллегу посетить Украину в следующем году, чтобы иметь возможность самостоятельно ознакомиться с потенциалом украинских сил гражданской безопасности.