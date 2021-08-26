Кабмін ухвалив проект угоди про скасування візового режиму з Маврикієм

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, українці, які мають намір здійснити поїздку до Республіки Маврикій, повинні оформити відповідну маврикійську візу (крім громадян, що подорожують до Маврикію з туристичною метою, які згідно з одностороннім рішенням Уряду Республіки Маврикій, прийнятим 17.03.2017, можуть скористатися можливістю безвізового в’їзду і перебування в країні строком до 90 днів).

“Положеннями проекту угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій за умови, що тривалість перебування громадян держави однієї сторони на території держави другої сторони не перевищує 90 днів протягом 180 днів”, — йдеться в документі.

Додамо

З 22 липня для українців відкрилися Нідерланди. Туристи можуть подорожувати за правилами “безвізу” без додаткових обмежень.



Також у липні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараона підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.