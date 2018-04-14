Україна поєдинком з Японією відкрила домашній ЧС з хокею серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У столиці України розпочався юніорський чемпіонат світу з хокею. У стартовій баталії зустрілись українські та японські хокеїсти, передає УНН з посиланням на прес-службу ФХУ.
Протягом більшої частини зустрічі перевагою володіла команда Олега Ігнатьєва. Втім своїми шансами скористатися гравцям нашої команди не вдалося.
А японській збірній вдалося використати один із своїх нечисленних моментів. Таіга Абе втік після сольного проходу і переграв Артура Оганджаняна. До завершення матчу відігратися нашій збірній так і не вдалося – 0:1.
Зауважимо, що завтра "синьо-жовті" проведуть другий поєдинок на турнірі. Суперником українців буде збірна Австрії.
Нагадаємо, що перед стартом ЧС українці розгромили юніорський склад ХК "Білий Барс".