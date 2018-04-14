Україна поєдинком з Японією відкрила домашній ЧС з хокею серед юніорів

Протягом більшої частини зустрічі перевагою володіла команда Олега Ігнатьєва. Втім своїми шансами скористатися гравцям нашої команди не вдалося.

А японській збірній вдалося використати один із своїх нечисленних моментів. Таіга Абе втік після сольного проходу і переграв Артура Оганджаняна. До завершення матчу відігратися нашій збірній так і не вдалося – 0:1.

Зауважимо, що завтра "синьо-жовті" проведуть другий поєдинок на турнірі. Суперником українців буде збірна Австрії.

Нагадаємо, що перед стартом ЧС українці розгромили юніорський склад ХК "Білий Барс".