Україна поставила транзитом в Європу рекордний обсяг газу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Добовий обсяг транзиту газу через територію України в Європу перевищив 300 млн куб. м. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз", передає УНН.
"Добовий обсяг транзиту газу в Європу перевищив рівень 300 млн кубометрів, така тенденція простежується два дні поспіль, і є рекордним значенням за останні кілька років", - йдеться у повідомленні.
За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, з 1 по 24 січня через українську газотранспортну систему для європейських споживачів протранспортовано 6,525 млрд куб. м блакитного палива, при цьому обсяг поставок транзитного газу з території РФ становив 6,522 млрд кубометрів.
"Україна – надійний транзитер природного газу, традиційно усі заявки виконуються своєчасно та у повному обсязі", - зазначили у відділі зв’язків з громадськістю та пресою компанії.
Як зазначається, у 2016 році транзит природного газу для європейських споживачів через українську газотранспортну систему зріс на 23% і становив 82,2 млрд куб. м.