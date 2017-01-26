Украина поставила транзитом в Европу рекордный объем газа за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Суточный объем транзита газа через территорию Украины в Европу превысил 300 млн куб. м. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз", передает УНН.
"Суточный объем транзита газа в Европу превысил уровень 300 млн кубометров, такая тенденция прослеживается два дня подряд, и является рекордным значением за последние несколько лет", - говорится в сообщении.
По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, с 1 по 24 января через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей транспортировано 6,525 млрд куб. м голубого топлива, при этом объем поставок транзитного газа с территории РФ составил 6,522 млрд кубометров.
"Украина - надежный транзитер природного газа, традиционно все заявки выполняются своевременно и в полном объеме", - отметили в отделе связей с общественностью и прессой компании.
Как отмечается, в 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб. м.