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Україна поповнила скарбницю таблиці коефіцієнтів УЄФА

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Перемога “Маріуполя” у матчі другого кваліфікаційного етапу Ліги Європи над “Юргорденом” дозволила Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще одне очко, інформує УНН з посиланням на ФФУ.

До цього пів-очка приазовці здобули завдяки нічиїй у Швеції.

Крім того, “Шахтар” вже має чотири бонуси за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, а “Динамо”, “Зоря” та “Ворскла” стартуватимуть в єврокубках пізніше. Отже, в активі України наразі 5,5 очка або 1,1 бала за сезон.

Загалом “жовто-блакитні” посідають 8-й рядок в таблиці з 34,4 балами і випереджають Бельгію на 1,1. Від Португалії (38,232) Україна відстає на трохи менше 4-х балів.

Зауважимо, що після реформи і сьома, і восьма, і дев’ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках. А саме — участь п’ятьох клубів: двох — у Лізі чемпіонів (один — у груповому раунді, один — у третьому кваліфікаційному) і трьох — у Лізі Європи (один — у груповому раунді, один — у третьому кваліфікаційному й один — у другому кваліфікаційному).

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