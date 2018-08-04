Украина пополнила копилку таблицы коэффициентов УЕФА

До этого пол-очка приазовцы получили благодаря ничьей в Швеции.

Кроме того, “Шахтер” уже имеет четыре бонуса за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а “Динамо”, “Заря” и “Ворскла” стартуют в еврокубках позже. Итак, в активе Украины пока 5,5 очка или 1,1 балла за сезон.

В целом “желто-голубые” занимают 8-ю строчку в таблице с 34,4 баллами и опережают Бельгию на 1,1. От Португалии (38,232) Украина отстает на чуть менее 4-х баллов.

Заметим, что после реформы и седьмая, и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые права в обоих еврокубках. А именно — участие пяти клубов: два — в Лиге чемпионов (один — в групповом раунде, один — в третьем квалификационном) и трех — в Лиге Европы (один — в групповом раунде, один — в третьем квалификационном и один — во втором квалификационном).