Україна передала Болгарії список необхідної зброї: що в ньому

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За словами посла, у переліку є засоби ППО, зенітно-ракетні комплекси, артилерійські установки, снаряди, міномети та гаубиці.

"Ми із самого початку хочемо отримати від Болгарії різні типи зброї. У переліку до міністерства оборони ми вказали понад 30 позицій, зокрема засоби протиповітряної оборони, які зараз є найбільш необхідними. Як ви знаєте, через бомбардування та обстріли ракетами й безпілотниками є вкрай необхідні С-300, а також зенітно-ракетні комплекси, установки. Актуальним залишається питання щодо поставки гаубиць 152-мм, самохідних артилерійських установок, снарядів, мінометів тощо", – сказав Москаленко.

Він додав, що все озброєння, яке є в Болгарії з часів СРСР, дуже потрібне Україні.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення парламенту Болгарії надати Україні оборонну підтримку.