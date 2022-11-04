Кулеба привітав рішення болгарського парламенту надати для України зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення парламенту Болгарії надати для України оборонну підтримку. Про це Кулеба написав у Twitter, передає УНН.
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"Я вітаю рішення болгарського парламенту щодо надання оборонної підтримки Україні. Болгарія демонструє непохитну солідарність з Україною. Таку підтримку аж ніяк не можна вважати участю у війні — навпаки, вона допомагає якнайшвидше покласти їй край", - зазначив він.
Додамо
Парламент Болгарії ухвалив у першому читанні рішення про передачу важкої зброї Україні.