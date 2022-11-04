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Кулеба приветствовал решение болгарского парламента предоставить для Украины оружие

Киев • УНН

 • 243296 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение парламента Болгарии предоставить для Украины оборонную поддержку. Об этом Кулеба написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Я приветствую решение болгарского парламента о предоставлении оборонной поддержки Украине. Болгария демонстрирует непоколебимую солидарность с Украиной. Такую поддержку отнюдь нельзя считать участием в войне — наоборот, она помогает как можно быстрее положить ей конец", - отметил он.

Добавим 

Парламент Болгарии принял в первом чтении решение о передаче тяжелого оружия Украине.

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