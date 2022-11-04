Кулеба приветствовал решение болгарского парламента предоставить для Украины оружие

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"Я приветствую решение болгарского парламента о предоставлении оборонной поддержки Украине. Болгария демонстрирует непоколебимую солидарность с Украиной. Такую поддержку отнюдь нельзя считать участием в войне — наоборот, она помогает как можно быстрее положить ей конец", - отметил он.

Добавим

Парламент Болгарии принял в первом чтении решение о передаче тяжелого оружия Украине.