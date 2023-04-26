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Україна очікує від Італії зменшення цін на російську нафту та санкції проти ядерної галузі рф

Україна очікує від Італії зменшення цін на російську нафту та санкції проти ядерної галузі рф

Київ • УНН

 • 417127 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна очікує посилення санкційного тиску на росію, зокрема, зменшення цін на російську нафту, санкції проти ядерної галузі рф та вихід бізнесу з ринку рф. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Очікуємо посилення санкційного тиску на росію. Зменшення цін на російську нафту, санкції проти ядерної галузі рф, вихід бізнесу з російського ринку, контроль за введеними обмеженнями», - повідомив Шмигаль.

За його словами, серед іншого, він обговорив з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні інтеграцію до ЄС і НАТО та імплементацію Формули миру Президента Володимира Зеленського.

«Наголосив на необхідності активних дій з боку Італії та інших партнерів для визволення з російського полону цивільних українців, в тому числі дітей», - зазначив Шмигаль.

Він подякував Джорджі Мелоні за готовність підтримувати українські євроінтеграційні зусилля та за високу оцінку українських реформ.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони обговорили актуальні напрямки співпраці у фінансовому, оборонному та санкційному секторах.

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