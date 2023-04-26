Україна очікує від Італії зменшення цін на російську нафту та санкції проти ядерної галузі рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна очікує посилення санкційного тиску на росію, зокрема, зменшення цін на російську нафту, санкції проти ядерної галузі рф та вихід бізнесу з ринку рф. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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«Очікуємо посилення санкційного тиску на росію. Зменшення цін на російську нафту, санкції проти ядерної галузі рф, вихід бізнесу з російського ринку, контроль за введеними обмеженнями», - повідомив Шмигаль.
За його словами, серед іншого, він обговорив з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні інтеграцію до ЄС і НАТО та імплементацію Формули миру Президента Володимира Зеленського.
«Наголосив на необхідності активних дій з боку Італії та інших партнерів для визволення з російського полону цивільних українців, в тому числі дітей», - зазначив Шмигаль.
Він подякував Джорджі Мелоні за готовність підтримувати українські євроінтеграційні зусилля та за високу оцінку українських реформ.
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони обговорили актуальні напрямки співпраці у фінансовому, оборонному та санкційному секторах.