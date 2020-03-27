Україна наростила виробництво ікри на 4,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні у січні-лютому цього року зросло виробництво ікри риби на 4,4% - до 459 тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держрибагентства.
Так, за статистичними даними, протягом січня-лютого 2020 року в нашій державі вироблено 296 тонн філе рибного в‛яленого, соленого чи у розсолі (крім копченого). Це на 38,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зростання виробництва рибної продукції спостерігалося також за такими товарними позиціями:
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- риба в'ялена, сушена, солена чи несолена; риба солена, але не сушена; риба в розсолі (крім риби копченої, філе з риби, риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 1 422 тонни (+2,1%);
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- риба сушена і в’ялена – 583 тонни (+18,6%);
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- риба солона (крім оселедців) – 330 тонн (+25,8%);
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- лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (включаючи філе; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 84 тонни (+5,8%);
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- продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 590 тонн (+39%);
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- ікра інших риб – 459 тонн (+4,4%).
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Окрім того, впродовж січня-лютого 2020 року в Україні вироблено:
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- філе рибне та м‛ясо риби інше, свіжі чи охолоджені (включаючи плавці акул), перероблене або неперероблене на фарш – 302 тонни;
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- риба морська заморожена нерозібрана – 1 587 тонн;
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- оселедці солоні – 509 тонн;
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- риба копчена (включаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося, оселедців та форелі, а також крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) –541 тонна;
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- продукти готові й консерви з сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 1 712 тонн;
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- продукти готові й консерви з скумбрії, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 125 тонн;
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- готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 289 тонн;
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- готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) – 2 646 тонн.
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Нагадаємо, в січні 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на 1 303 400 дол. США.