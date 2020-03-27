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Украина нарастила производство икры на 4,4%

Украина нарастила производство икры на 4,4%

Киев  •  УНН

 • 12554 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине в январе-феврале этого года возросло производство икры рыбы на 4,4% - до 459 тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

Так, по статистическим данным, в январе-феврале 2020 года в нашей стране произведено 296 тонн филе рыбного вяленого, соленого или в рассоле (кроме копченого). Это на 38,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост производства рыбной продукции наблюдался также по следующим товарным позициям:

  • рыба вяленая, сушеная, соленая или несоленого; рыба соленая, но не сушеная; рыба в рассоле (кроме рыбы копченой, филе из рыбы, рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 1422 тонны (+2,1%);
  • рыба сушеная и вяленая - 583 тонны (+18,6%);
  • рыба соленая (кроме сельди) - 330 тонн (25,8%);
  • лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый (включая филе, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 84 тонны (+5,8%);
  • продукты готовые и консервы из сельди, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 590 тонн (+39%);
  • икра других рыб - 459 тонн (+4,4%).

Кроме того, в течение января-февраля 2020 года в Украине произведено:

  • филе рыбное и мясо рыбы прочее, свежие или охлажденные (включая плавники акул), переработанное или переработанное на фарш - 302 тонны;
  • рыба морская замороженная разобранная - 1587 тонн;
  • сельди соленой - 509 тонн;
  • рыба копченая (включая филе, кроме тихоокеанского, атлантического и дунайского лосося, сельди и форели, а также кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 541 тонна;
  • продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 1712 тонн;
  • продукты готовые и консервы из скумбрии, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 125 тонн;
  • готовые продукты и консервы из другой рыбы, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 289 тонн;
  • готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками и блюд готовых из рыбы) - 2646 тонн.

Напомним, в января 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки рыбы и ракообразных на 1 303 400 долл. США.

Украинские Национальные Новости

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