Україна накопичила у ПСГ 13,9 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 19 серпня збільшився до 13,911 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 62,14 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 19 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 23,14 млн куб. м, з Угорщини - 16,75 млн куб. м, з Польщі - 3,33 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 44%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.