Україна має продовжити реформування в енергетичній і газовій сферах - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Україні необхідно продовжити реформування в таких ключових сферах, як енергетична та газотранспортна сфери. Про це під час прес-брифінгу у Києві заявив віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчович, передає кореспондент УНН.
"Сфера, де необхідно продовжувати процес реформ в Україні – це сфера енергетики як така. У цьому відношенні надзвичайно важливо завершити всі необхідні дії, спрямовані на те, щоб з 1 липня запрацював лібералізований ринок електричної енергії", - зазначив Шевчович.
"Також дуже важливо продовжити ті реформи, які ми розпочали у газовій сфері. У цьому контексті дуже важливим є питання анбандлінгу", - додав він.
Нагадаємо, раніше сьогодні виконавчий директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що підхід до відокремлення діяльності з транспортування газу ГТС України, який озвучив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, несе критичну загрозу для економіки держави та стане величезною проблемою для нового Уряду та Президента України.