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Підхід до анбандлінгу Гройсмана несе критичну загрозу для економіки України - Вітренко

Підхід до анбандлінгу Гройсмана несе критичну загрозу для економіки України - Вітренко

Київ • УНН

 • 10729 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Підхід до відокремлення діяльності з транспортування газу ГТС України, який озвучив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, несе критичну загрозу для економіки держави та стане величезною проблемою для нового Уряду та Президента України. Про це сьогодні написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.

"Підхід до відокремлення діяльності з транспортування газу (анбандлінг), який озвучив Прем'єр-міністр, несе критичну загрозу, замість того, щоб отримати понад 11 мільярдів доларів від перегляду транзитного тарифу, ми матимемо повернути Газпрому 3 мільярди доларів за рішенням нового арбітражу. Це стане величезною проблемою для нового Уряду, для Президента, для України", - написав Вітренко.

З його слів, особливо це буде проблемою на фоні очікуваної повної втрати транзиту газу з РФ вже наступного року, з "відповідною втратою біля чотирьох відсотків ВВП, та, як наслідок, економічним спадом".

Вітренко зазначив, що російська сторона свідомо затягує тристронні переговори з Україною і ЄС щодо транзиту газу, ймовірно, в очікуванні рішення Данії щодо Північного Потоку-2, з якого буде зрозуміло, чи затримається його будівництво, чи він запрацює як заплановано.

"Тому для нас, для України, так важливо мати можливість скористатися передбаченим транзитним контрактом правом на перегляд тарифу у 2018-2019 роках для отримання компенсації за прискорену амортизацію та знецінення української газотранспортної системи, як наслідок втрати транзиту з 2020 року", - написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України".

Він підкреслив, що відповідні позовні вимоги визначені на рівні 11-14 мільярдів доларів США.

"Озвучений Прем'єр-міністром вибір моделі анбандлінгу може не тільки позбавити нас можливості отримати компенсацію, а і призвести до того, що нас зобов'яжуть повернути Газпрому 3 мільярди доларів. І може так статися, що новий уряд вже не зможе це виправити", - додав Вітренко.

Як повідомляв УНН, раніше у "Нафтогазі" заявили, що Кремлю доведеться провести анбандлінг, щоб його проект газопроводу "Північний потік-2" відповідав законодавству ЄС.

Українські Національні Новини

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