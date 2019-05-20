Підхід до анбандлінгу Гройсмана несе критичну загрозу для економіки України - Вітренко

"Підхід до відокремлення діяльності з транспортування газу (анбандлінг), який озвучив Прем'єр-міністр, несе критичну загрозу, замість того, щоб отримати понад 11 мільярдів доларів від перегляду транзитного тарифу, ми матимемо повернути Газпрому 3 мільярди доларів за рішенням нового арбітражу. Це стане величезною проблемою для нового Уряду, для Президента, для України", - написав Вітренко.

З його слів, особливо це буде проблемою на фоні очікуваної повної втрати транзиту газу з РФ вже наступного року, з "відповідною втратою біля чотирьох відсотків ВВП, та, як наслідок, економічним спадом".

Вітренко зазначив, що російська сторона свідомо затягує тристронні переговори з Україною і ЄС щодо транзиту газу, ймовірно, в очікуванні рішення Данії щодо Північного Потоку-2, з якого буде зрозуміло, чи затримається його будівництво, чи він запрацює як заплановано.

"Тому для нас, для України, так важливо мати можливість скористатися передбаченим транзитним контрактом правом на перегляд тарифу у 2018-2019 роках для отримання компенсації за прискорену амортизацію та знецінення української газотранспортної системи, як наслідок втрати транзиту з 2020 року", - написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України".

Він підкреслив, що відповідні позовні вимоги визначені на рівні 11-14 мільярдів доларів США.

"Озвучений Прем'єр-міністром вибір моделі анбандлінгу може не тільки позбавити нас можливості отримати компенсацію, а і призвести до того, що нас зобов'яжуть повернути Газпрому 3 мільярди доларів. І може так статися, що новий уряд вже не зможе це виправити", - додав Вітренко.

Як повідомляв УНН, раніше у "Нафтогазі" заявили, що Кремлю доведеться провести анбандлінг, щоб його проект газопроводу "Північний потік-2" відповідав законодавству ЄС.